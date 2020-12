Stasera in tv film – Heidi: personaggi e trama del film, oggi 24 dicembre

By

Heidi, film uscito nelle sale nel 2015 e diretto dal regista Alain Gsponer, è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Johanna Spyri: tutte le anticipazioni sulla pellicola

Dal libro della scrittrice Johanna Spyri sono stati tratti film, cartoon e quant’altro poiché grande rimane l’impatto che questo classico continua a esercitare nonostante il trascorrere del tempo.

La pellicola, che andrà in onda alle ore 21.30 su Rai 1, è l’omaggio più recente alla bambina dal cuore puro come la natura incontaminata.

Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su questo lungometraggio del 2015.

Trama

Heidi è una bambina che ha vissuto per tanti anni con sua zia Dete, la quale però decide di accompagnarla dal nonno che vive in un paese sperduto sui monti svizzeri. Entusiasta di natura, la piccola accetta di buon grado il cambiamento e riesce a confrontarsi con il difficile carattere del nonno senza perdere la sua allegria. Sui monti conosce Peter, pastore di capre, che diventa subito suo amico e un punto di riferimento. Abituatasi al nuovo equilibrio, però, la zia Dete decide di portarla a Francoforte, nella casa del signor Sesemann, affinché possa ricevere un’educazione. Nell’abitazione Heidi conosce la figlia di Sesemann, Clara, ragazza più grande di lei di qualche anno e costretta su una sedia a rotelle. Nonostante la nuova amicizia si dimostri importante per Heidi, il suo cuore torna spesso alla montagna e allo scorbutico quanto leale nonno.

Heidi, personaggi e interpreti:

Anuk Steffen (Heidi);

Bruno Ganz (Nonno);

Isabelle Ottmann (Clara Sesemann);

Quirin Agrippi (Peter);

Katharina Schüttler (Signorina Rottenmeier);

Marianne Denicourt (Zia Dete);

Hannelore Hoger (Nonna Sesemann);

Maxim Mehmet (Signor Sesemann);

Peter Lohmeyer (Sebastiano);

Anna Schinz (Dete);

Jella Haase (Tinette).

Trailer del film

