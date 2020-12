Secondo una voce condivisa di recente a ‘Detto Fatto’, Romina Power avrebbe rifiutato una proposta di Al Bano per il terzo anno di fila.

L’attenzione mediatica nei confronti di Romina Power e Al Bano Carrisi non è mai scemata. Sin da quando il cantante di Cellino San Marco si è creato una nuova famiglia con Loredana Lecciso, i giornali di gossip hanno sospinto qualsiasi rumor riguardasse l’ex coppia. Fino a qualche mese fa c’era qualcuno che sosteneva ancora che i due sarebbero tornati insieme. A mettere a tacere le voci una volta per tutte ci hanno pensato la Lecciso e Al Bano, quando la scorsa primavera hanno annunciato di essere tornati insieme.

Da quel momento le voci di corridoio hanno riguardato soprattutto la presunta opposizione di Romina al matrimonio tra i due. Anche in questo caso a mettere chiarezza è stato l’artista pugliese, specificando che per il momento né lui né Loredana sentono il bisogno di convolare a nozze.

Romina Power, il pesante rifiuto nei confronti di Al Bano: “E’ la terza volta”

Del triangolo sentimentale si è tornati a parlare nella puntata del 15 dicembre di ‘Detto Fatto’.

Ad introdurre l’argomento è stato Jonathan Kashanian, esperto di gossip del programma, il quale ha rivelato che la cantante americana avrebbe rifiutato un invito della coppia per le prossime festività natalizie: “Ha rifiutato di festeggiare il Natale con loro a Cellino San Marco”, spiega prima di aggiungere: “il rifiuto sarebbe dovuto a motivi di sicurezza, non sarebbe il caso in piena pandemia festeggiare tra non congiunti”.

Jonathan spiega insomma che non si sarebbe trattato di una ripicca, ma di semplice prudenza da parte di Romina. In conclusione, però, suggerisce che quella del covid possa essere stata solamente un’ottima scusa: “Non festeggiano insieme da anni, anche nel 2018 e 2019 non era presente”.