Regalo last minute: quali videogame regalare a figli e amici per Natale

Siete arrivati tardi con i regali anche quest’anno? Ecco quali videogame regalare ai vostri figli in questo Natale.

Ci risiamo, anche quest’anno c’è chi si è ridotto all’ultimo giorno utile per fare un regalo. Mai come in questo 2020 particolare, in cui non sarà possibile incontrare amici e fare giochi da tavolo, partite a poker o briscola, in cui non sarà possibile uscire per bere qualcosa in compagnia delle persone che amiamo, utilizzare il tempo in casa in modo piacevole sarà fondamentale. Proprio la peculiarità di questo periodo festivo è ciò che rende ideale come regalo un videogame.

Chiaramente si tratta di un regalo adatto ai più giovani, e dunque ai figli, ma anche ad amici e parenti con una passione per il videogame. Scegliere, specie se non si è ferrati sull’argomento, è come cercare un ago in un pagliaio. Ci sono infatti talmente tanti titoli che un genitore potrebbe trovarsi spaesato e fare la scelta errata. Per questo vi forniremo una lista di videogiochi da prendere che non vi faranno sfigurare.

Regalo di Natale: quali videogiochi scegliere per non sfigurare

Pensando a videogame in regalo per natale mi viene in mente alla puntata dei Simpson in cui Marge regala a Bart “Ammazza che mazza“, gioco di golf consigliato dal venditore senza scrupoli per eliminare qualche scorta di un videogame che nessun bambino avrebbe voluto. Per evitare di compiere la scelta errata come il personaggio della fortunata serie animata, la lista che trovate sotto fa al caso vostro.

Intanto dovete considerare la console che possiede vostro figlio. Se ha a casa una Switch la scelta obbligata è Super Mario Odissey, ma anche The Legend of Zelda: breath of the wild è un masterpiece da avere. Se possiede già questi due titoli vi consigliamo di prendere uno tra Xenoblade Chronicles 2 e Luigi’s Mansion, due giochi considerati di nicchia ma di assoluto valore. Se il regalo, invece, è per la vostra ragazza o vostra figlia e non si tratta di un’appassionata di videogiochi, il consiglio che vi diamo è Just Dance 2021.

Parlando di titoli usciti in questo 2020, la scelta si sposta prepotentemente su Ps4. Per i maggiorenni è sicuramente tra The Last of Us Part II (gioco dell’anno) e Ghost of Thushima, mentre per i più piccolini va sicuramente bene Final Fantasy VII Remake (Miglior gdr del 2020). Qualora non possiedano una console Sony, ma un Pc o una Xbox c’è comunque l’imbarazzo della scelta tra i giochi multipiattaforma. Un gioco che merita è sicuramente Assassin’s Creed Valhalla, così come non va sottovalutato Immortals Fenix Rising.

Se gdr, giochi d’azione o d’avventura non fanno al caso del videogiocatore in questione, ma è appassionato di sport, la scelta va sicuramente su FIFA 21, gioco di calcio che per la prima volta da diverso tempo si presenta al pari di Pes per qualità di gameplay, ma che come sempre permette di avere maggiore varietà di scelta tra squadre e modalità. Per gli appassionati di auto, invece, quest’anno la scelta da compiere è Dirt 5, gioco di corse arcade con grafica da urlo e giocabilità di altissimo livello. Per gli appassionati di Basket Nba 2k21 è una scelta obbligata, mentre per chi ama gli sport estremi segnaliamo il ritorno di Tony Hawk’s Pro Skater.