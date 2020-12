Un regalo dalla cifra astronomica cambia per sempre la vita degli impiegati

Gli impiegati di una nota compagnia inglese hanno visto le loro vite capovolgersi. Sono sono stati ripagati con un regalo dalla cifra astronomica.

I protagonisti di questa incredibile e fortunata vicenda sono gli impiegati della Hut Group. Negli ultimi dieci anni le loro vite sono state cambiate radicalmente.

L’altra figura chiave della storia è senza dubbio Matt Moulding, il fondatore della compagnia. Vediamo cos’è successo.

Un regalo da capogiro lascia tutti senza parole e con un pizzico di invidia

Mentre rilasciata alcune dichiarazioni riguarda la vicenda, Moulding ha detto che le persone coinvolte sono 430. Questo numero non comprende solo i managers come molti hanno pensato inizialmente, ma anche segretarie, magazzinieri e altri membri dello staff. “Queste quote sono regalate al 100%, nessuno dovrà pagare nulla. Abbiamo cambiato davvero molte vite”, ha dichiarato Moulding. Le quote inaspettate hanno già trasformato 74 lavoratori dell’azienda in milionari.

La cifra di cui si sta parlando è letteralmente astronomica: 1miliardo di sterline è stato messo da parte per essere diviso solo tra i membri dello staff e avanzano ancora 175milioni che devono trovare una collocazione. La vita di Moulding è cambiata totalmente dopo aver fondato la Hut Group dato che in poco tempo è diventata una delle maggiori compagnie di alta tecnologia della Gran Bretagna.

Il 48enne possiede ben il 25% dell’azienda che secondo le stime vale circa 1.6miliardi di sterline. A chi gli chiede a quanto ammonti precisamente il suo patrimonio risponde che “C’è molta attenzione rispetto a quanto possa ammontare la mia ricchezza, ma i soldi che abbiamo condiviso sono senza paragoni“.

Ad esempio, un autista della compagnia in meno di due anni ha guadagnato 40mila sterline. Le ha usate per comprare una nuova macchina e ha prenotato una vacanza di famiglia negli Stati Uniti e in Canada. Ad oggi, lo stesso uomo ha una quota di 61mila sterline che ha intenzione di mettere da parte per il futuro dei suoi figli.