Pandemia, ISS: “Il numero di invitati per Natale farà la differenza”

L’Istituto Superiore di Sanità illustra la situazione attuale legata alla pandemia in Italia. Brusaferro parla anche delle norme da seguire.

La pandemia è in corso in maniera ininterrotta da inizio 2020 in Italia. “Ma il nostro Paese si trova in una fase decrescente adesso”, come fa sapere il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. La circolazione del virus sta rallentando, grazie a quasi due mesi di misure restrittive che hanno allo stesso tempo anche evitato un lockdown totale come quello della scorsa primavera.

Brusaferro parla nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sull’impatto della pandemia. Per quanto riguarda l’Europa, il Covid viaggia forte in praticamente ogni Paese. Ed in ognuno di questo ci sono aree dove il suo impatto è maggiore. In Italia l’indice di contagio Rt è sceso. Verso fine ottobre il valore generale raggiungeva la soglia di allarme massimo di 1,7. “Adesso invece in ogni regione siamo sotto a 1. Treanne in Molise dove invece c’è un 1,1”. Però negli ultimi giorni si riscontra una risalità, seppure lieve. La settimana scorsa l’indice Rt nazionale era di 0,80 mentre adesso è a 0,90. Il dottor Brusaferro informa anche che tale indice risulta essere instabile in alcune zone come la Lombardia ed il Lazio.

Pandemia, la situazione attuale spiegata dall’ISS

Continuano a soffrire le terapie intensive però, con lo stato attuale dei ricoveri che resta al di sopra del livello critico. Tutto questo deve fare riflettere ulteriormente sulla necessità di dovere agire con responsabilità, anche in casa. Per cui vanno evitati gli assembramenti, i pranzi e le cene con un numero eccessivo di partecipanti e vanno prese le adeguate misure di sicurezza.

In questa ottica si consiglia anche di evitare buffet o portate condivise e di fare trovare pane ed altri affettati già ai posti di ciascun commensale. Mentre in bagno ognuno dovrebbe munirsi di un proprio asciugamano. Inoltre va tenuta la mascherina in ogni situazione quando non si sta mangiando. Va rispettato il distanziamento sociale anche da seduti e bisogna igienizzare o lavare le mani in maniera approfondita più volte al giorno.