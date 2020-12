Miastenia, che cos’è la malattia che ha colpito Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso non sta attraversando un buon periodo a causa della miastenia: ecco cosa gli provoca durante la giornata

Un problema all’occhio che gli sta procurando tanto dolore in campo e fuori. Così Rino Gattuso ha svelato ai microfoni di Sky Sport la miastenia oculare. Si tratta di una malattia di tipo autoimmune visto che alcuni autoanticorpi inibiscono il meccanismo nervoso che permette la contrazione dei muscoli appartenenti alla parte oculare. E questo gli provoca una visione doppia per tutta la giornata: così non è facile lavorare con i calciatori che gli hanno mostrato appartenenza e vicinanza. Un momento delicato per l’allenatore del Napoli, che ha eseguito esami approfonditi per risolverlo immediatamente. Inoltre, lo stesso tecnico della compagine azzurra ha rivelato a Sky che si tratta della terza volta in dieci anni. Contro la Lazio si è alzato anche il suo vice Riccio che ha guidato la squadra per buona parte della sfida.

Leggi anche –> Gattuso esonerato, ritorna Sarri: l’ipotesi che divide Napoli

Leggi anche –> Gattuso, cos’ha all’occhio e il motivo degli occhiali speciali

Miastenia, le cure di Gennaro Gattuso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tutto dipende dalle difese immunitarie dell’allenatore, che sta combattendo alla grande come ha sempre dimostrato anche sul terreno di gioco. Gattuso vuole recuperare in fretta e furia per prepararsi al meglio al 2021 recuperando anche gli infortunati Osimhen e Mertens, elementi fondamentali del suo reparto offensivo. Il Napoli ha bisogno di ritrovare nuovi stimoli per essere protagonista in campionato e in Europa League.