Maurizio Costanzo difende Luciana Littizzetto: “Wanda Nara esagerata”

Maurizio Costanzo ha preso le parti della comica Luciana Littizzetto sul caso contro la manager Wanda Nara.

Luciana Littizzetto ha fatto dell’ironia sulla foto della manager Wanda Nara sdraiata su un cavallo, completamente nuda. Il commento non ha affatto suscitato simpatia per la Nara ed è partita una querela.

Luciana Littizzetto è stata querelata da Wanda Nara per il suo commento, fatto durante una puntata di “Che Tempo Che Fa“, la trasmissione di Fabio Fazio. La comica ha fatto notare che nello scatto quello con più vestiti era il cavallo ed ha poi ironizzato su come Wanda Nara sia salita e si sia sdraiata sull’animale, riuscendo a mantenersi in equilibrio. “Spiegami dov’è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo“, aveva detto la Littizzetto. La diretta interessata si è risentita per le parole usate nei suoi confronti ed ha deciso di sporgere una querela, parlando di prevaricazioni e violenze che arrivano sia dagli uomini che dalle donne. “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere“, ha aggiunto la Nara.

Luciana Littizzetto e la querela

Luciana Littizzetto dovrà rispondere giudizialmente delle accuse di Wanda Nara. Sulla questione è stato recentemente interpellato Maurizio Costanzo, che ha scritto sul settimanale Nuovo Tv cosa pensa della vicenda e si è schierato dalla parte della comica.

“Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Io credo che quando ci si espone in pubblico, e lei è addirittura nuda, ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo“, ha detto Maurizio Costanzo. Le sue parole sicuramente non cambieranno la situazione tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto, in quanto spetterà ad un giudice stabilire se si è trattato di una reazione esagerata o non.