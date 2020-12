Lorella Cuccarini, addio a La vita in diretta: svelato il motivo

Ancora polemiche sull’addio di Lorella Cuccarini a La vita in diretta: al suo posto è stato confermato Alberto Matano, la verità del direttore di RaiUno Coletta

Ancora diverse polemiche intorno all’allontanamento di Lorella Cuccarini dalla conduzione de La vita in diretta. Inoltre, è stato confermato sempre il suo ex collega Alberto Matano. Per il suo addio è tornato a parlare il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha svelato ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Con una narrazione garbata Matano fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”.

Lorella Cuccarini, la verità sull’addio

Così lo stesso direttore Stefano Coletta ha tenuto a ribadire che il suo addio è stato solamente per dare una nuova idea al format dopo gli anni con la doppia conduzione. Nel frattempo la stessa Cuccarini è protagonista ad Amici come insegnante di danza dopo tanti anni d’esperienza. Potrebbe essere così un punto di riferimento per le future generazioni e nelle interviste passate ha sempre ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità.