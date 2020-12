L’Eredità, Massimo Cannoletta via in lacrime svela un segreto – VIDEO

Si conclude il percorso L’Eredità Cannoletta. Massimo, il campionissimo del quiz show di Rai 1, va via e saluta con queste incredibili parole.

A ‘L’Eredità’, celebre e longevo quiz show di Rai 1, il campionissimo Massimo Cannoletta va via dopo settimane e settimane. Tutta Italia ha imparato ad apprezzare le doti umane e culturale, la preparazione e la sensibilità di questa persona, che sin dal suo primo giorno di partecipazione ha mostrato una gentilezza ed un garbo d’altri tempi.

Leggi anche –> L’Eredità, Massimo Cannoletta perde il titolo: chi è il nuovo campione

Ed anche il suo modo di uscire di scena non risulta essere da meno. Il pugliese, originario di Acquarica, in provincia di Lecce, si lascia sopraffare dall’emozione e non potrebbe essere altrimenti. Per molte serate Massimo Cannoletta è stato come un vero e proprio amico che veniva a farci visita grazie a ‘L’Eredità’, in questo periodo molto difficile.

Leggi anche –> Massimo Cannoletta: cosa fa nella vita il campione de L’Eredità

L’Eredità Cannoletta, da oggi un binomio inscindibile

(VIDEO Gazzetta del Mezzogiorno)

Un periodo in cui il contatto umano rischia di venire meno a causa dei ben noti problemi legati alla pandemia. Lui fa riferimento proprio al virus che continua a proliferare. E nel salutare tutti, alla sua ultima apparizione televisiva, Cannoletta saluta l’Italia dedicando la sua partecipazione ai malati di Covid che mi hanno scritto”.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Campione de L’eredità sbaglia apposta, perde 180mila euro: ma qualcosa va storto

“Sono onorato di avere contribuito ad alleggerire anche solo per un pò la loro condizione”. Ed al conduttore Flavio Insinna, Cannoletta ha riservato più che meritati elogi. “Non vedo l’ora che le restrizioni finiscano, Flavio. Meriti un bacio ed un abbraccio”. Un campione vero, Massimo, come se ne dovrebbero vedere in tanti altri ambiti.