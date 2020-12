Incidente a Rieti, muore ragazza di 16 anni: viaggiava con la famiglia

Una adolescente ha perso la vita in tragiche circostanze a seguito di un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava precipita da una scarpata.

È dramma a Rieti: un incidente ha reciso la vita di una giovanissima. La vittima aveva 16 anni e si trovava in auto assieme alla madre, al padre che era al volante ed al fratello più piccolo. Di colpo la loro vettura è precipitata da un dirupo, con il bordo della strada che non era neppure protetto dal guardrail.

La zona dell’incidente è situata nella periferia della città laziale ed è compresa tra le località di Contigliano e Poggio Fidoni. Non si conoscono ancora le cause della fuoriuscita dell’auto dalla carreggiata. La 16enne è morta sul colpo, dopo lo schianto dell’automobile a terra. Salvi tutti gli altri occupanti, che hanno ricevuto delle medicazioni sul posto dopo l’arrivo delle ambulanze del 118. Poi si è reso comunque necessario per l’intera famiglia un ricovero in ospedale.

Incidente Rieti, ascoltato il padre della giovane che era alla guida

Le forze dell’ordine, intervenute unitamente al personale medico, hanno ascoltato l’uomo al volante della Toyota coinvolta nell’incidente. Questi ha dichiarato che, proprio mentre stava percorrendo la curva, si è ritrovato davanti un altro veicolo che procedeva dall’opposto senso di marcia. Ed i cui fanali lo avrebbero abbagliato.

L’incidente si è verificato di notte, verso le ore 23:00 di mercoledì 23 dicembre 2020. Una circostanza che è ancora al vaglio delle autorità impegnate a svolgere i rilievi del caso.