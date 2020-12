Carriera e curiosità su Hong-hu Ada: chi è la giovane star italo giapponese, cosa sapere su di lei, origini e successo.

Nata in Italia, parla sei lingue di cui tre madrelingua: giapponese, inglese e italiano. Lei è Hong-hu Ada Perotti, nota semplicemente come Hong-hu Ada, amatissima dal pubblico con i suoi oltre 50mila follower sul profilo Instagram. Ha vissuto tanti anni in America, a Miami, e da una decina vive tra Roma e Londra.

Suo papà è giapponese, sua mamma è italiana, cresciuta a Miami sottolinea: “La testa è essenzialmente americana, l’anima invece italiana”. Anche la passione per il canto è tutta italiana, come testimonia lei stessa parlando della famiglia da parte della madre, fatta di cantanti, compositori e direttori d’orchestra.

Cosa sapere sulla cantante Hong-hu Ada

Ha detto la giovane cantante italo-giapponese: “Mia nonna è stata la mia prima insegnante di canto, era un soprano lirico. Andavo con lei in tournée, quando avevo pochissimi anni, nelle cattedrali d’Europa più importanti”. Il suo primo approccio con il canto lirico è di quelli che contano, ovvero la Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Oltre a cantare, la bellissima Hong-Hu Ada suona anche: arpa giapponese e pianoforte nello specifico. A Miami, ha ruoli in tre musical di spessore: Like a star, All the dreams come true, Dreaming.

La sua formazione nella recitazione avviene invece a New York, dove peraltro ha la possibilità di avere ruoli anche nel cinema. Recita accanto a Juliette Binoche nel film “Mary” di Abel Ferrara e in “Go Go Tales” con Matthew Modine. In Italia, è invece nel cast di “Il papà di Giovanna” di Pupi Avati. Laureata in scienze politiche con 110 e lode, non ha mai nascosto il sogno di esibirsi davanti a Papa Francesco nell’Ave Maria di Schubert. Ha anche lavorato nel doppiaggio, in particolare è la voce di Shira in alcuni episodi della saga dell’Era Glaciale. Infine, è autrice del film “Dragon trainer”, pellicola per la quale ottiene una nomination agli Oscar.