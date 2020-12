Heidi, il film: chi è la protagonista Anuk Steffen, età e carriera

By

Questa sera su Rai 1 in onda “Heidi” con il Bruno Ganz e Anuk Steffen. Ecco tutto quello che sappiamo sulla giovanissima protagonista.

Su Rai 1 questa sera alle 21,30 in onda il film “Heidi“, pellicola del 2015 diretta da Alan Gsponer con il grande Bruno Ganz e la giovanissima Anuk Steffen, protagonista dell’amatissima storia dell’orfanella tra i monti. Mentre il compianto attore tedesco, morto all’età di 77 anni dopo un’ultima struggente interpretazione nell’ultimo film di Lars Von Trier “La casa di Jack”, ha interpretato il nonno, la Steffen ha vestito i panni della bambina. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice svizzera.

Chi è Anuf Steffen, la protagonista di “Heidi”

Anuf Steffen è un’attrice svizzera, nata a Coira il 19 dicembre 2004. E’ nota al pubblico principalmente per il suo ruolo di protagonista in “Heidi“, il film del 2015 con Bruno Ganz che interpreta il nonno della bambina. Anuf è stata scelta tra oltre 500 candidate alla parte di Heidi.

La Steffen, che oggi è una bellissima ragazza di 16 anni, è stata selezionata nei casting del film del 2015, anche perché è nata nel Cantone dei Grigioni, in Svizzera, pertanto parla lo stesso dialetto di Heidi, il personaggio concepito da Johanna Spyry nel 1880. Come ha dichiarato il regista Alan Gsponer in un’intervista: “L’unica condizione era che la bambina fosse nata nella regione e parlasse il dialetto svizzero-tedesco. Nel primo casting ho trovato Anuk Steffen emozionante, coi suoi occhi vivaci e il suo modo intelligente di recitare. Stavo cercando qualcuno pieno di energia e al contempo fragile.”

Anuk Steffen, dopo il suo grande successo con “Heidi“, ha deciso di non proseguire con la carriera cinematografica. Quindi non è chiaro se la rivedremo sul grande schermo o meno, per adesso possiamo ammirarla questa sera su Rai 1 alle 21,20.