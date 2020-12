Dramma di Gianluca Vacchi: la figlia Blu Jerusalema ha una malformazione

Rivelazioni importanti da parte di Gianluca Vacchi: la verità sulla malformazione della figlia Blu Jerusalema

Da pochi mesi è diventato papà, ma la storia non è stata una delle migliori. Sul profilo Instagram Gianluca Vacchi, imprenditore, dj e influencer, ha raccontato la verità sulla figlia Blu Jerusalema con la comparsa di una malformazione fin dalla nascita. Con un lungo post ha rivelato tutta la verità senza alcun problema: “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita del nostro Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente la incontriate: è nata con una palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono andati con nostra figlia. Allo stesso tempo siamo con le famiglie che hanno vissuto la stessa situazione, poiché questo accade a 1 bambino su 700″.

Gianluca Vacchi, il racconto sulla figlia Blu Jerusalema

Successivamente lo stesso imprenditore ha raccontato la sua storia: “Abbiamo la fortuna di avere una grande squadra medica per la nostra bambina e che, a tempo debito, potrà procedere con l’intervento chirurgico”. Poi ha aggiunto: “Possiamo aiutarla a vivere una vita del tutto normale. Per questo motivo che abbiamo deciso di cogliere l’occasione per diffondere consapevolezza e sostenere fondazioni come Operation smile che hanno il compito di aiutare le famiglie in questa situazione”. Un esempio anche per le famiglie che devono attraversare brutti momenti: un punto di riferimento per le nuove generazioni. Una storia davvero emozionante, ma la battaglia è appena iniziata e non c’è modo di perdere.