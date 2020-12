Non finiscono i problemi in casa Napoli. Ancora una prestazione non troppo esaltante per gli uomini di Gattuso, che sta anche attraversando un brutto periodo

Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Lazio, è arrivato soltanto un pari in extremis per il Napoli guidato da Rino Gattuso. L’allenatore calabrese non sta attraversando un buon periodo a causa di un problema agli occhi come ha svelato ai microfoni di Sky Sport. Soltanto il capolavoro di Insigne ha salvato i partenopei nel finale grazie al guizzo del talento di Frattamaggiore: “Siamo stanchi, mancano giocatori importanti: Lozano oggi ha fatto un miracolo. Si poteva fare di più, sono stati giorni duri”.

Gattuso, l’annuncio dell’allenatore del Napoli

Successivamente lo stesso tecnico della compagine azzurra ha rivelato: “Non sono stato me stesso in questi giorni, anche i ragazzi ne hanno sofferto. E voglio fare anche un appello: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi”. Infine, Gattuso ha svelato il motivo del problema all’occhio: “Ho una malattia auto-immune, si chiama miastenia: è la terza volta in dieci anni. L’occhio sarà al top a breve e sarò più bello. La squadra mi è stata vicina, ma sono stato male: ho fatto tanta fatica perché non è facile vedere doppio per 24 ore al giorno”.