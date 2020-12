Filippo Magnini positivo al Covid: preoccupazione per la figlia neonata

Lo sportivo Filippo Magnini è risultato positivo al Covid-19. Un grande dramma per il nuotatore, diventato padre lo scorso settembre.

Filippo Magnini ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram di essere risultato positivo al Coronavirus. In pochi minuti ha ricevuto centinaia di commenti che gli augurano una pronta guarigione e lo incitano a farsi forza.

Il nuotatore è risultato positivo al Coronavirus alla Vigilia di Natale, il primo che trascorre da papà. Attraverso l’annuncio dato su Instagram, lo sportivo ha rivolto un pensiero alla sua bambina, la piccola Mia nata lo scorso settembre, avuta con la compagna Giorgia Palmas. Magnini ha ammesso di aver fatto di tutto per scongiurare il contagio, ma non è stato sufficiente, in quanto il Covid-19 l’ha colpito lo stesso. Una volta ricevuto l’esito del tampone si è immediatamente messo in isolamento per evitare di contagiare i suoi familiari. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni della Palmas, che probabilmente sta ancora attendendo i risultati delle analisi, né di Sofia, la primogenita dell’ex Velina. La bambina è nata dodici anni fa dal rapporto con l’ex Davide Bombardini, con il quale la soubrette ha mantenuto un ottimo rapporto.

Filippo Magnini, anno difficile per il nuotatore

“Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi dieci giorni mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore Giorgia mi rende triste ma non è concesso mollare“, ha scritto Filippo Magnini su Instagram. Il nuotatore ha ritrovato la serenità proprio con la Palmas dopo la turbolenta relazione con la collega Federica Pellegrini. Anche la sportiva è risultata positiva al Coronavirus mesi fa ed ha lottato per diverse settimane, uscendone provata e cambiata.

Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti, incluso Federico Magnini. Il nuotatore era pronto a convolare a nozze con la compagna Giorgia Palmas lo scorzo marzo, ma l’evento è stato rimandato a causa della pandemia. La coppia ha scelto di posporre il matrimonio a dicembre, ma le nuove restrizioni anti-Covid hanno nuovamente scombussolato i loro progetti. Per ora i due hanno rinviato le nozze, le prime per entrambi, a data da destinarsi e si godono la nuova casa a Milano e la piccola Mia, nata lo scorso settembre.