Nelle ultime ore ci sarebbero state novità davvero importanti per quanto riguarda Elisabetta Gregoraci con un messaggio subliminale nei confronti della Salemi

Nella casa del Grande Fratello manca tanto Elisabetta Gregoraci, che ha preferito uscito anzitempo per trascorrere il Natale con suo figlio Nathan. E così potrebbe esserci molto del suo in uno dei due striscioni che è comparso nel cielo di Cinecittà con destinatario il solito Pierpaolo Pretelli. Su uno, inviato da alcuni sostenitori dell’ex velino di Striscia La Notizia è apparso un messaggio di incoraggiamento dopo tanti giorni rinchiusi nella casa più spiata dagli italiani: “Pierpaolo uomini veri come te. Non sei solo, noi con te”.

Elisabetta Gregoraci, il messaggio subliminale

Nel secondo striscione, oltre agli auguri di Natale, c’era scritto: “Pierpa vola solo”. Una specie di messaggio subliminale nei confronti della Salemi, con la quale ha avuto un flirt ultimamente. Nelle ultime ore è tornato a parlare anche l’ex marito della Gregoraci Flavio Briatore che ha svelato in maniera ironica durante la lunga intervista di Libero: “Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anche io”. Ora cosa succederà per quanto riguarda la vita privata della bella showgirl? Staremo a vedere. Infine, nelle ultime settimane è sempre stata protagonista negli studi con Alfonso Signorini con le sue battute pungenti verso i suoi ex compagni d’avventura.