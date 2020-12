Elisa Isoardi non riesce più a smettere, la confessione su instagram

Elisa Isoardi, fresca dell’esperienza di “Ballando con le stelle” con Raimondo Todari, fa una confessione inaspettata sul suo profilo instagram.

Elisa Isoardi ha da poco terminato la sua incredibile esperienza come ballerina a “Ballando con le stelle” in coppia con Raimondo Todaro, con il quale si vociferava anche potesse avere una relazione sentimentale. La condutttrice ha confessato un segreto ai suoi followers con un post instagram realizzato in occasione della vigilia di Natale e del suo compleanno, il 17 dicembre.

Elisa Isoardi sorprende i fan su instagram

Ha spiazzato tutti i suoi followers la Isoardi con l’annuncio in un post di ieri sera: continuerà a ballare. La conduttrice ha infatti confessato di aver avuto una così bella esperienza a “Ballando con le stelle” che ora vuole continuare nel ballo, prendendo anche delle lezioni.

“L’esperienza di Ballando con le stelle è stata talmente utile ed importante per me che ho deciso di continuare a prendere lezioni di ballo.“: così ha scritto la Isoardi come descrizione ad una foto rubata durante una coreografia con Raimondo Todaro, il suo partner nel programma di Milly Carlucci, a cui la showgirl ha fatto gli auguri di Natale. “Questa foto per augurare buon Natale a tutti voi in salute, gioia ed armonia. Grazie a Milly Carlucci per il regalo più bello, è riuscita a trasmettermi la passione e la magia per questa disciplina.” ha proseguito Elisa.

Elisa ha poi annunciato una sorpresa per i fan, proprio in occasione del suo compleanno, il 27 dicembre: “Per il mio compleanno, che sarà domenica 27, ho deciso insieme a Stefano Radei di regalarvi una coreografia in ricordo dei vecchi tempi con l’amico Raimondo Todaro.”