Eddie Murphy, la tragica morte del suo doppiatore Tonino Accolla a soli 64 anni

Lo storico doppiatore di Eddie Murphy, Tonino Accolla, è tragicamente morto nel 2013: aveva solamente 64 anni.

Sebbene negli anni 2000 la sua stella si sia offuscata, per noi italiani Eddie Murphy è uno degli attori hollywoodiani più amati. In parte perché per molti è stato uno di quegli attori che ha accompagnato la fase della crescita, in parte perché Mediaset ripropone spesso e volentieri i classici che lo vedono protagonista. Trovandoci in periodo natalizio il classico più atteso è chiaramente Una poltrona per due, un film che insieme a Mamma ho perso l’aereo accompagna le nostre festività da più di un ventennio.

L’espressività, le movenze e il sorriso dell’attore sono caratteristiche che lo rendono unico, ma in Italia la sua unicità è garantita anche da un doppiaggio di primo livello. La sua voce ed il suo modo contagioso di ridere, infatti, sono frutto del lavoro di doppiaggio effettuato da Tonino Accolla, vero e proprio fuoriclasse della specialità. I due nella memoria degli italiani sono letteralmente indissolubili e sentire Eddie Murphy con un’altra voce avrebbe un effetto straniante.

Tonino Accolla, la tragica morte nel 2013

Eddie Murphy non è l’unico personaggio reso iconico dall’immensa bravura di Tonino Accolla. Il doppiatore siracusano è stato per oltre 20 anni la voce di Homer Simpson, personaggio della serie animata più longeva della storia che ancora oggi viene trasmessa dopo pranzo su Italia 1. Pur non avendolo visto in faccia, dunque, tutti gli italiani saprebbero riconoscere la sua voce.

Purtroppo l’attore è morto nel 2013 a soli 64 anni. Secondo quanto condiviso dalla famiglia di Tonino, il doppiatore aveva lottato a lungo contro una brutta malattia e si è spento quando il suo fisico non è più riuscito a contrastarla. Dall’anno successivo alla sua scomparsa 2014, l’A.R.C.A. (Associazione Rinascimento Culturale Archimedeo) di Siracusa ha istituito il premio Tonino Accolla, in memoria del grande artista scomparso.

