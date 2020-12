Dotan, chi è il suo fidanzato: il cantante ha dichiarato di essere gay

Dotan rompe le riserve su Instagram si mostra accanto a un misterioso ragazzo: “Ho questo bellissimo uomo…”.

Era il 2019 quando Dotan, attraverso un lunghissimo messaggio sui social, ha dichiarato di essere gay: “Voglio parlare del mio essere gay – ha scritto il famoso cantante – perché è una parte importante di me. Per anni ho tentato di nascondere chi sono davvero perché temevo potesse inficiare la mia carriera o che potessi venir giudicato”. E in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 23 maggio scorso l’artista ha spiegato che “Numb” rappresenta la sua ripartenza: con quel brano è infatti riuscito ad aiutare tantissimi ragazzi a fare coming out. Solo in un secondo momento ha fatto sapere che nella sua vita c’è anche una dolce metà. Vediamo più da vicino di chi si tratta.

Per chi batte il cuore di Dotan

Sul profilo Instagram di Dotan lo scorso 18 giugno è spuntata una foto in cui il cantante abbraccia teneramente un ragazzo e sorride all’obiettivo. Va da sé che quello scatto, concepito come un inno all’amore in tutte le sue declinazioni, ha scatenato la curiosità dei suoi fan.

Nel confessare la sua tristezza per non aver potuto celebrare il Gay Pride a causa della pandemia, Dotan ha fatto finalmente chiarezza sulla sua situazione sentimentale: “Ho questo bellissimo uomo che chiamo il mio ragazzo intorno al mio braccio… L’amore è amore”. Le ammiratrici possono mettersi l’anima in pace…