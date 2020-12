Covid-19: fine dell’isolamento per Macron

By

Il Covid-19 non risparmia nessuno e anche il premier francese Macron era stato contagiato. Per lui arriva la fine della quarantena.

Una settimana fa, il premier era risultato positivo al Covid e si era ritirato in isolamento. Oggi questo periodo di quarantena può dirsi terminato.

Macron non è di certo la prima personalità importante ad essere stata contagiata: Trump, Berlusconi, Johnson, Zingaretti. La lista è davvero lunga e mostra bene la pericolosità del virus.

Covid-19: guarito anche Emmanuel Macron

Febbre, affaticamento e indolenzimento: questi i sintomi del premier francese. Questi erano stati un campanello dall’allarme, ma l’esito era ormai scontato. Infatti, una settimana fa, Macron era risultato positivo.

Leggi anche -> Covid, Macron autorizza i viaggi a Natale: boom di vendite di biglietti

Dopo la Casa Bianca, il Covid fa il suo ingresso anche l’Eliseo. I sintomi erano apparsi duranti la notte e il test rapido effettuato la mattina aveva confermato il triste presagio. Fortunatamente si trattava di una malessere lieve tanto che la première dame era risultata negativa.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In conformità con le regole del confinamento sanitario, il Presidente si è isolato per 7 giorni. Ovviamente, in questo periodo ha continuato a lavorare e oggi è arrivata la lieta notizia: “Non presenta più i sintomi”.

Leggi anche -> Armato di bombe minaccia Macron: “Mi deve ricevere”

Essendo completamente guarito, si è potuto ricongiungere con la moglie per festeggiare la Vigilia di Natale. Insieme alla felicità di essersi rimesso, Macron ha voluto ricordare l’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione, l’aerazione degli ambienti, la limitazione dei contatti e l’igienizzazione frequente della mani. Anche il Primo Ministro Jean Castex si era dovuto sottoporre al tampone dato che era entrato in contatto con il capo di Stato. Fortunatamente, è potuto andare tranquillamente in ferie dopo essere risultato negativo.