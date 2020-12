La vigilia di Natale 2020 è sicuramente unica nel suo genere: ecco cosa si può e non si può fare, in base al DPCM.

Oggi è il primo giorno di zona rossa per l’interno territorio nazionale, grazie alle misure messe in atto dal Governo e annunciate dal Presidente del Consiglio dei Minsitri Giuseppe Conte, nell’ultima conferenza stampa. Se è indubbio il fatto che il natale 2020 sarà un natale particolare e unico nel suo genere (si spera), ecco cosa si può e non si può fare oggi 24 dicembre, la vigilia.

DPCM, cosa è permesso in zona rossa

Il periodo di zona rossa in tutto il paese è previsto per i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. La vigilia di Natale coincide proprio con il primo giorno in zona rossa, a cui non tutti gli italiani sono preparati e sulle regole previste dal DPCM c’è ancora un po’ di confusione.

Tra i punti fondamentali c’è sicuramente quello degli spostamenti e i viaggi: secondo il decreto, nei giorni di zona rossa non è possibile lasciare la propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o per acquisto di beni di prima necessità. I supermercati, infatti, e gli esercizi che vendono beni importanti rimarrano aperti. Rimane, per il periodo delle feste di Natale, il coprifuoco dalle 22 alle 5.

E’ permesso ricevere due persone nella propria abitazione, in più rispetto al nucleo familiare. Nel conteggio non sono inclusi minori di 14 anni e persone non autosufficienti o invalide. Per quanto riguarda invece i piccoli comuni, il decreto prevede la possibilità di uscire dai comuni più piccoli, sotto i 5mila abitanti. Lo spostamento è possibile entro 30 km dal comune, ma non si può entrare nei capoluoghi di provincia.

Le sanzioni per il mancato rispetto delle regole ammontano da 400 a 1000 euro.