Coronavirus 24 dicembre: oltre 500 morti registrati nelle ultime ore

Emergenza Coronavirus in Italia oggi 24 dicembre: oltre 500 morti registrati nelle ultime ore, scende il numero dei positivi.

Ancora una volta, l’Italia è costretta a fare i conti con l’emergenza Coronavirus e con numeri che fanno paura. Si mantiene sotto quota 20mila il numero dei nuovi casi giornalieri, ma in ogni caso gli indici, pur migliorando, non sono per nulla rassicuranti anche nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 18.040 su un totale di 193.777 tamponi effettuati. L’incidenza del rapporto tra positivi e tamponi totali sale dall’8,2% di ieri al 9,3% di oggi, ma il dato importante è sicuramente quello dell’aumento dei tamponi rispetto ai giorni precedenti.

Dati Coronavirus Italia 24 dicembre: la situazione

Per quanto riguarda il numero degli attualmente positivi, questo si assottiglia ancora e oggi sono 593.632 i malati in Italia, con 22.718 nuovi guariti o dimessi. Calano di molto i ricoveri negli ospedali: sono 511 in meno, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 35 in meno. Corrispondono in tutto a 2.589, che sono sostanzialmente lo 0,43% del numero complessivo di attualmente positivi.

Facendo un confronto degli ultimi sette giorni, abbiamo avuto 14.706 casi in media al giorno, ovvero 2.327 al giorno in meno in media rispetto ai sette giorni precedenti. Il calo netto è di circa il 14%. Ben più netto è il calo dei decessi medi, che sono scesi a 526 al giorno in media. Si tratta di 130 morti in meno in media al giorno, ovvero il 20% in meno rispetto ai sette giorni precedenti.