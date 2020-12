Controlli Covid, scoperto banchetto clandestino dopo il matrimonio

Due novelli sposi organizzano un ricevimento in gran segreto in un albergo, in barba ai controlli Covid ed alle norme vigenti.

Le forze dell’ordine sono intervenute fermando la cerimonia di un matrimonio, celebrato nella mattina di mercoledì 23 dicembre 2020. Una cosa romantica alle porte di Natale, nelle intenzioni della coppietta felice che si è scambiata il fatidico si all’altare. Peccato che poi il successivo ricevimento abbia avuto luogo in maniera del tutto non conforme alle regole dei controlli Covid.

Infatti in serata si era svolto un party illegale con tanto di banchetto, alla presenza di circa dieci invitati. Teatro del meeting era un hotel ristorante nell’area di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Gli ospiti alloggiavano tutti in camere diverse e per aggirare i controlli Covid era stata scelta proprio una struttura di alloggio temporaneo. Invitati che erano tutti parenti degli sposi e che risultavano essere i soli occupanti dell’albergo.

Controlli Covid, i carabinieri arrivano e fermano la situazione irregolare

I neo marito e moglie risiedono al di fuori della Campania ed a quanto risulta, avrebbero ricevuto anche la complicità dei titolari per potere organizzare un pranzo nuziale in piena regola ed aggirare i controlli.

Lo scopo era quello di mascherare il tutto come semplice servizio in camera, cosa che è prevista dai regolamenti indicati nell’ultimo Dpcm del 18 dicembre scorso. Ma le autorità sono intervenute prima che questo incontro conviviale avesse inizio. A tutti i presenti è andata bene, dal momento che la cena non era effettivamente ancora cominciata. Questo ha impedito a tutti di incappare in delle multe, ma la seduta è stata sciolta. Ed è l’ennesimo episodio di irresponsabilità che viene fuori, mentre la situazione resta delicata.