Contagi oggi, la previsione del Gemelli per il 2021: cosa accadrà

Un luminare del Policlinico Gemelli si esprime in materia di contagi oggi e per quanto riguarda il 2021. Qual è la situazione prevista ora che è a disposizione il vaccino.

Parlando dei contagi oggi, il dottor Roberto Cauda, che ricopre il ruolo di ordinario di Malattie Infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore oltre che direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma sottolinea come la situazione adesso sia faticosa. “E purtroppo sarà così anche per i prossimi mesi, complice la stagione invernale”.

Leggi anche –> Controlli Covid, scoperto banchetto clandestino dopo il matrimonio

Che è il periodo dell’anno in cui i virus proliferano. “Ma guardo al 2021 con ottimismo, grazie all’arrivo del vaccino”. Secondo Cauda, sarà in estate che vivremo un primo vero momento di sollievo. Lo specialista nutre delle buone speranze riguardo all’operato del vaccino stesso. In situazioni analoghe tale ritrovato è riuscito a fare sparire delle malattie anche gravi. “Potrebbe avvenire lo stesso anche stavolta, intanto però dovremo affrontare anche una prevedibile terza ondata”. Questa circostanza dipenderà moltissimo da quelli che saranno i comportamenti individuali in questo periodo di festività di fine anno.

Leggi anche –> Pandemia, ISS: “Il numero di invitati per Natale farà la differenza”

Tenendo ridotti al minimo gli assembramenti (perché c’è sempre chi viola le regole purtroppo) l’impatto sui nuovi contagi oggi sarà più facilmente controllabile. Intanto però è emersa una ulteriore difficoltà, rappresentata dalla cosiddetta variante ‘inglese’ del virus. Numerosi casi in questo senso sono sorti in Italia nelle ultime ore. Occorre continuare a comportarsi responsabilmente, specialmente in vista di previsti cambiamenti, come ad esempio la riapertura delle scuole. Anche se solo al 50%.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Vaccino Covid, “licenziamento per giusta causa a chi non lo fa”

Per questo se ne parlerà a partire dalla metà di gennaio, nelle intenzioni del Governo. Il 2021 dovrà comunque vedere una diffusione di massa del vaccino, che dovrà essere il più vasta possibile. “Più faremo i bravi ora e più il Natale del 2021 sarà vicino a quella che noi consideriamo la normalità”, conclude Cauda.