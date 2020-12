Fattasi portavoce di tutti gli operatori sanitari, l’infermiera dello Spallanzani di Roma, Claudia Alivernini ha sottolineato l’importanza del vaccino covid.

Per tutto il 2020 si è andati alla ricerca di un vaccino contro il Covid, con tutti gli italiani concordi della necessità di trovare questo rimedio per tornare alla vita di tutti i giorni. Ora che il vaccino c’è (ce ne sono già due a disposizione e altri arriveranno) questa sicurezza è svanita. C’è il fronte di chi continua a sostenere la necessità della vaccinazione e quello invece che è contro poiché ritiene che il vaccino non sia sicuro.

Una contrapposizione inattesa che si fonda su alcuni dubbi legittimi in alcuni casi. C’è chi infatti è preoccupato dal fatto che non siano stati testati per il tempo solitamente riservato ai vaccini. Altri semplicemente sono contro la vaccinazione e sono parte del fronte negazionista. Il problema è che tra gli scettici c’è anche qualche medico, fatto che dà ancora più corpo e motivazione al fronte dei contrari alla vaccinazione.

Claudia Alivernini, chi è l’infermiera che invita tutti a vaccinarsi

Nei giorni scorsi il professor Galli, primario dell’ospedale Sacco, ha duramente attaccato quei medici e quegli infermieri che non vogliono vaccinarsi. L’esperto ha consigliato a questi professionisti di cambiare mestiere, poiché fa parte del loro ruolo e delle loro responsabilità convincere la gente dell’importanza del vaccino e non alimentare i giusti dubbi che accompagnano l’inizio della campagna di vaccinazione.

A supportare il parere di Galli e di chi ritiene il vaccino necessario per sconfiggere la diffusione del virus pandemico è stata nelle scorse ore Claudia Alivernini, infermiera professionista di 29 anni che lavora allo Spallanzani di Roma, uno degli ospedali dedicati alla lotta del Covid-19 sin dai primi giorni della pandemia. In un intervento pubblico trasmesso dai principali telegiornali italiani, Claudia ha detto: “Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia. Vaccinarsi è sicuramente un atto d’amore e di responsabilità nei confronti della collettività”.

