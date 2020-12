Entra in chiesa col machete e distrugge statua di San Francesco, espulso

Quello che ha compiuto un uomo in una chiesa ha sconvolto in tanti. Questo individuo ha messo in atto una follia in piena regola.

Un cittadino extracomunitario ha messo in atto una vile quanto folle pazzia qualche giorno fa. Il tutto è accaduto a Roma, all’interno della chiesa Madonna delle Salette, nel quartiere Gianicolense. E si tratta di un qualcosa ascrivibile alla stregua di una vera e propria aggressione.

Questo individuo, identificato come un egiziano di 45 anni, è entrato all’interno dell’edificio religioso accanendosi con brutalità contro una statua di San Francesco. L’effige del santo è finita con l’andare distrutta da svariati colpi inferti con un machete. Subito sono intervenute le forze dell’ordine, su segnalazione di alcuni presenti. Le autorità hanno scoperto che si trattava dello stesso individuo che nel fine settimana aveva causato dei danni ad alcuni veicoli parcheggiati in strada ai Colli Albani.

Chiesa teatro della follia, l’uomo poi è scappato ma la polizia lo ha arrestato

L’arma utilizzata in questa follia perpetrata in chiesa era di considerevoli dimensioni. La polizia è riuscita a fermare questo individui poco dopo, facendo scattare per lui l’arresto con effetto immediato.

Denunciato per danneggiamento aggravato continuato, gli agenti ne hanno subito disposto l’allontanamento coatto dall’Italia. Il tutto nonostante l’egiziano fosse munito di regolare permesso di soggiorno. Tale documento ha però ricevuto una invalidità immediata e gli è stato revocato. Il provvedimento ha avuto già effetto.