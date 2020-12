Chico Forti dovrà stare in carcere in Italia? Cosa lo aspetta al suo ritorno

Chico Forti era stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 e ora potrà tornare in italia, l’ha annunciato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ma cosa lo aspetta?

Anche se si è sempre dichiarato innocente, Chico Forti è stato arrestato dalle autorità statunitensi nel 1998 e condannato all’ergastolo per omicidio due anni dopo, nel 2000. Dopo vent’anni di detenzione nelle carceri USA, nella giornata di ieri Luigi Di Maio, a cui lo stesso Forti aveva scritto una lettera qualche anno fa, ha annunciato la notizia del suo arrivo in italia, rassicurando di non essersi dimenticato di lui.

Chico Forti potrà stare con i suoi cari, parla Di Maio

“Onorevole Di Maio, anzi Luigi, visto che già ti considero un amico, tu hai già diritto di richiedere la commutazione di sentenza perché l’Italia è a credito. Abbiamo rilasciato vari cittadini americani reclusi in Italia con sentenze equiparate alla mia (…). Perché io non posso ricevere lo stesso trattamento? Ho passato vent’anni in catene per un delitto che non ho commesso. Ciò che voglio è tornare in Italia, vivere il resto della mia vita da libero cittadino” queste le accorate parole nella lettera che Chico Forti, da vent’anni in un carcere americano per omicidio premeditato, aveva spedito al Ministro Di Maio.

L’appello di Forti è stato accolto e finalmente ieri Luigi Di Maio ha annunciato che Forti tornerà in italia in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia.” sono le parole usate dal Ministro per l’annuncio.

Il Ministro ha poi proseguito: “Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari.” L’incubo sembra davvero finito per Forti, che dovrà comunque scontare la sua pena anche nel suo paese.