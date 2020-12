Brexit: la Gran Bretagna e l’UE hanno chiuso l’accordo definitivo

La Gran Bretagna e l’UE hanno chiuso l’accordo definitivo sulla Brexit: una giornata storica che cambia la geopolitica europea.

Nella giornata di oggi, vigilia di Natale, la Gran Bretagna e l’UE hanno finalizzato uno storico accordo post-Brexit che definirà le loro future relazioni commerciali. In questo modo, viene ridotto il rischio da un punto di vista economico che il Regno Unito esca dal mercato unico europeo il primo gennaio 2021.

In particolare, i negoziatori hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di finalizzare i dettagli degli accordi raggiunti sulla delicata questione dei diritti di pesca dell’UE nelle acque del Regno Unito. Questa infatti è la questione che ha dominato gli ultimi giorni di colloqui. Poco fa uno storico annuncio: la Brexit è fatta anche dal punto di vista economico.

Accordo sulla Brexit: l’annuncio di Ue e Gran Bretagna

Nel primo pomeriggio di oggi, i team dell’UE e del Regno Unito erano ancora al lavoro presso la sede della Commissione europea a Bruxelles. Ma i funzionari di entrambe le parti hanno affermato che i termini del rapporto post-Brexit sono stati sostanzialmente risolti. Poi c’è stato l’annuncio ufficiale. Una Brexit dura non sarebbe stata positiva per entrambe le parti, ma avrebbe colpito il Regno Unito più duramente dell’UE. Per tale ragione, il premier Boris Johnson è soddisfatto dell’accordo raggiunto oggi.

“Nel campo della pesca, abbiamo fatto un enorme passo avanti e abbiamo ottenuto un ottimo accordo, quindi questo dimostra che da una posizione di forza si possono ottenere molte cose”, ha affermato Boris Johnson in una conferenza stampa. L’accordo odierno è impostato per preservare il commercio di merci senza dazi e proteggere la cooperazione in altre aree, come la sicurezza. Soddisfazione è stata espressa anche da Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha anche lanciato un appello ai cittadini europei: “A tutti gli europei dico: è ora di lasciarsi alle spalle la Brexit. Il nostro futuro è fatto in Europa”.