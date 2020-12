Frasi auguri di Natale via Whatsapp: citazioni, aforismi e idee originali

Frasi per augurare Buon Natale su Whatsapp: gli auguri divertenti, religiosi oppure di grandi scrittori.

Mancano poche ore a Natale 2020 e molti di voi, vista la situazione mondiale e le decisioni del Governo, trascorreranno il 25 dicembre in modo inconsueto. Niente giganteschi pranzi con i parenti che non si vedono mai, ma pranzi e cene intime con poche persone di famiglia. Certo è che, anche se non sono fisicamente con noi, gli auguri di Natale a zii, cugini e parenti lontani vanno fatti.

Se però non avete idee o ispirazioni per trovare la frase giusta da dedicare in occasione del 25 dicembre vi aiutiamo noi. Ecco le frasi di auguri per Natale più interessanti da inviare via Whatsapp per raggiungere e scaldare i cuori di chi è lontano.

Auguri di Natale originali

Le frasi di auguri di Natale originali sono quelle che nascono dal vostro cuore. Possiamo però darvi qualche suggerimento sul cosa scrivere! Perché non optare per un augurio veramente sentito quest’anno? Scrivete un messaggio in cui spiegate al destinatario ciò che provate e soprattutto cosa vi augurate che lui possa vivere in questo giorno speciale.

Se poi si tratta di un messaggio di auguri natalizio destinato a un parente molto stretto, ma con cui non abbiamo mai avuto un rapporto troppo esplicito, quest’anno lasciatevi andare. Esprimete il vostro amore, ditegli quanto è importante. Voi vi sentirete meglio e avrete scaldato il cuore di chi riceverà questo messaggio.

Frasi e citazioni per gli auguri

Per quanto riguarda invece le frasi famose di Natale da inviare via Whatsapp ad amici e parenti, ci sono molti poeti e scrittori da cui attingere. Potreste puntare su un grande classico e su grandi firme e prendere spunto o copiare queste frasi.

E’ bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale,

allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino. Charles Dickens

Natale è la stagione nella quale dobbiamo accendere il fuoco dell'ospitalità in casa e la cordiale fiamma della carità nel cuore. Washington Irving

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. Antoine de Saint-Exupéry

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. Gianni Rodari

Frasi religiose per gli auguri di Natale 2020

Se volete inviare degli auguri religiosi per questo Natale 2020 ecco alcune frasi importanti da cui trarre ispirazione:

Il Natale è gioia, gioia religiosa, gioia di Dio, interiore, di luce, di pace. Papa Francesco

È nel dare che noi riceviamo. Francesco d’Assisi

Tutte le feste della Chiesa sono belle… la Pasqua, sì, è la glorificazione… ma il Natale ha una tenerezza, una dolcezza infantile che mi prende tutto il cuore. Padre Pio

Auguri divertenti per il 25 dicembre

Se invece state cercando delle frasi di auguri divertenti per Natale non disperate. Anche in questo caso infatti ci sono moltissimi comici e anche grandi attori e scrittori che hanno trovato una vena comica in questa festività! Ecco i migliori auguri divertenti!

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. Charles M. Schulz

È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. Charles Bukowski

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta: andare a visitare le persone solo una volta all’anno. Victor Borge

Dopo le feste di Natale mia moglie mi mette sempre a dieta, ma quest’anno non ho voglia di farla, e per protesta ho iniziato lo sciopero della fame! Bilbo Baggins

