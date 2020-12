Antonino, chi è il cantante: Amici, il successo, la vita privata

L’ex vincitore della quarta edizione di Amici, Antonino continua la sua carriera artistica e musicale: successo e vita privata.

Nato a Foggia nel 1983, Antonino Spadaccino, noto soltanto come Antonino, ha ottenuto una grandissima visibilità nel 2004, quando vinse la quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ottenendo anche il premio della critica. Il giovane foggiano ha iniziato sin da ragazzino, con l’ausilio del padre Raffaele, ad appassionarsi di musica.

Ancora minorenne, si attiva provando a partecipare a diversi concorsi canori e finalmente, dopo tanta gavetta, nel 2004 arriva la grande svolta. Ha solo 21 anni quando entra nella scuola musicale più famosa d’Italia e vince il talent, che all’epoca durava ben sette mesi. Nel suo percorso duetta con i grandi della musica non solo italiana.

La carriera di Antonino: che fine ha fatto negli ultimi anni

Infatti, si confronta e ha la possibilità di duettare con Gino Paoli, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Grazia Di Michele, Michael Bublé e Ricky Fanté. Nei suoi confronti mostrano parole di apprezzamento i Blue e successivamente duetta con Gigi d’Alessio durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2005 nel brano L’amore che non c’è. Prodotto da Mario Lavezzi, pubblica il primo singolo Ce la farò, che è davvero un successo. Il 2006 è l’anno del suo album d’esordio “Antonino”, che esce insieme al singolo Un ultimo brivido. A gennaio del 2008 esce il suo secondo album Nero indelebile e arriva anche un lungo tour estivo.

Nello stesso anno il cantante si aggiudica anche il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente. Sono gli anni in cui Antonino riesce a raggiungere anche palcoscenici esteri, come ad esempio il Festival Internazionale della Musica – Golden Stag (Cerbul de Aur) a Brașov, in Romania. Anche in questo caso, vince lui, mettendo d’accordo pubblico, giuria e critica. Insieme a Silvia Mezzanotte, Leda Battisti, Daniele Stefani e altri, incide Sarai, singolo in memoria del piccolo Tommaso Onofri, il cui incasso va in beneficenza. Partecipa poi a un altro concorso internazionale in Turchia. Nell’autunno 2011, è stato pubblicato l’album Costellazioni, qualche mese dopo il quarto album Libera quest’anima. Torna in tv in uno spin off del programma Amici di Maria De Filippi e avvia anche una collaborazione con Emma Marrone. Nella primavera 2014, è coach nel programma televisivo La pista di Flavio Insinna in onda in prima serata su Raiuno, ma di lui si stanno perdendo un po’ le tracce. Nel 2016, dichiara la sua omosessualità. A luglio 2018 partecipa alle audizioni di The X Factor 15, in Inghilterra, ricevendo i complimenti di Simon Cowell. A Natale 2020, è uscito il suo nuovo ep, con brani della tradizione natalizia.