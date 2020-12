Quanti anni ha Babbo Natale? Da San Nicola a Santa Claus, la nascita del mito

Se lo sono chiesti tutti almeno una volta nella vita: quanti anni ha Babbo Natale? Scopriamolo insieme il mito che affascina tutti i bambini.

Quella di Santa Claus è una figura conosciuta da tutto il pianeta, amata dai bambini ed anche dai più grandi. Proviene dal Nord, e la sua iconografia è stata inventata da niente meno che la Coca-Cola. Scopriamo insieme le origini del suo mito e soprattutto rispondiamo alla domanda che da sempre si pongono migliaia di bambini: Quanti anni ha Babbo Natale?

Santa Claus, Joulupukki, Died Maroz, San Nicola, Kris Kringle, queste sono alcune delle centinaia di appellativi utilizzati per denominare sempre la stessa identica figura, quella di Babbo Natale. L’uomo dalla lunga barba bianca è una figura mitica presente nel folklore di numerosissime culture, ed il suo compito è quello di distribuire ai bambini buoni doni di ogni tipo durante il giorno della Vigilia di Natale. Oramai l’immagine di Babbo viene sovrapposta, qui in Italia, a quella di San Nicola, ma i due personaggi hanno invece origini storiche decisamente diverse.

Il Vescovo San Nicola di Mira si racconta fosse solito distribuire regali ai poveri. Proprio per questo spesso viene identificato come Babbo. Nella cultura ortodossa invece il panciuto omone dalla barba bianca è sovrapposto all’immagine di San Basilio, che porta i doni a Capodanno, il giorno della sua festa. È prima nata dunque la tradizione dei regali, e soltanto in seguito si è aggiunta la figura di Babbo e conseguentemente la leggenda che lo interessa. L’iconico e celeberrimo Santa Claus ha impiegato ben 1700 anni per diventare famoso nelle case di tutti i bambini, ed è proprio questa l’età che gli si attribuisce.

Babbo Natale: la prima apparizione sulla bottiglietta della Coca-Cola

L’immagine del tanto amato Babbo Natale è apparsa per la prima volta nel 1930 su niente meno che una bottiglietta della Coca-Cola. Proprio così, è stata l’azienda che produce la bibita gassata ad ideare l’omone canuto. Quest’ultima ebbe la necessità di creare una figura forte a cui affiancare il marchio, in modo da incrementare le vendite. A distanza di quasi 100 anni possiamo dire che che il risultato è stato indubbiamente sensazionale. Chi lo avrebbe mai detto che Santa Claus sarebbe diventato uno dei personaggi più iconici e conosciuti al mondo?