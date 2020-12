Cosa sapere su Aida Garifullina, chi è la nota soprano russa: carriera e curiosità, il successo internazionale.

Nata a Kazan nel 1987, la bellissima soprano russa Aida Garifullina è figlia di Layla Ildarovna Garifullina, una nota direttrice di coro molto amata nella sua terra. La mamma ha trasmesso alla figlia una grande passione, tant’è che la soprano a soli 18 anni si trasferì a Norimberga per studiare musica.

Nel 2007, si è iscritta al Vienna University of Music and Performing Arts, qui ha avuto come insegnante Claudia Visca, ai cui preziosi consigli è molto legata. Durante gli anni di università e formazione, inizia a muovere i primi passi nel mondo della lirica, con alcune importanti esibizioni.

Carriera e curiosità su Aida Garifullina

Nel 2011 si laurea e poco dopo si esibisce al Summer Universiade a Shenzhen, e ha cantato un duetto con Alessandro Safina a Kazan. L’anno dopo, ha cantato all’apertura della Russian House alle XXX Olimpiadi estive di Londra. In quel periodo, nel Regno Unito conosce Valery Gergiev, la direttrice artistica del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Si tratta di un incontro importante: Aida Garifullina non passa inosservata e a gennaio 2013 debutta sul palcoscenico del Teatro Mariinsky nel ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro di Mozart. Presto aggiunge altri ruoli importanti nel suo repertorio.

Tante e importanti diventano le sue esibizioni in patria, mentre nel 2013 vince il primo premio Operalia. Si tratta di un riconoscimento che dà maggior slancio alla sua carriera e in quel periodo successivo duetta con José Carreras, Plácido Domingo e Dmitry Hvorostovsky. Si esibisce al Rosenblatt Recitals presso la Wigmore Hall di Londra e qualche mese dopo arriva il contratto con Decca Records. Con l’etichetta ha pubblicato un album che contiene 15 arie registrate con l’ORF Radio-Symphony Orchestra diretta da Cornelius Meister. Il 13 giugno 2018, Garifullina si è esibita al concerto di gala di apertura della Coppa del Mondo FIFA 2018 sulla Piazza Rossa di Mosca e il giorno dopo allo stadio Luzhniki di Mosca alla cerimonia di apertura. In questa occasione ha duettato con Robbie Williams, in uno dei brani più famosi del cantante britannico. La cantante ha una figlia di nome Olivia: ignota è la paternità della piccola.