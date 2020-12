Verona Inter Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Verona e Inter è il primo anticipo del mercoledì pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le sfide di ieri tra Crotone e Parma, coi calabresi alla ricerca di punti per riprendere la corsa salvezza e che si sono imposti con la doppietta di Messias, e tra Juventus e Fiorentina, con un colpaccio viola ‘viziato’ dalle contestazioni della squadra bianconera sull’arbitraggio, oggi giornata ricca di grandi sfide.

L’ultima giornata prima di Natale si apre con una sfida davvero interessante: da una parte la squadra rivelazione, il Verona di Juric, dall’altra l’Inter di Antonio Conte che è a caccia della vetta della classifica, al momento occupata dal Milan. Dunque, al Bentegodi è davvero tempo di grande calcio oggi pomeriggio.

Precedenti di Verona – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Bentegodi tra i padroni di casa gialloblù e gli ospiti nerazzurri dell’Inter è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

I precedenti parlano nerazzurro, infatti l’Inter è la squadra contro cui il Verona ha vinto in percentuale meno gare in Serie A. Si tratta infatti di appena quattro sfide vinte su 58 disputate, ovvero il 4% del totale. Tutte e quattro le partite l’Inter le ha perse in trasferta, dove però ha raccolto anche nella sua storia 15 successi e 10 pareggi. L’ultima volta in estate a luglio finì due a due, con Veloso che raddrizzò la sfida a pochi minuti dalla fine.

Verona e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Juric e Conte stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Dimarco; Tameze, Zaccagni; Salcedo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, L. Martinez.