Variante Covid trovata in donna marchigiana mai stata in Gran Bretagna

Una donna che non ha avuto alcun contatto diretto con il Regno Unito presenta nel proprio organismo la variante Covid sorta in Inghilterra.

La variante Covid ‘britannica’ è sorta in una donna che risiede nelle Marche. La paziente è sottoposta attualmente ad isolamento domiciliare in casa sua a Loreto, in provincia di Ancona. Proprio il locale laboratorio di Virologia, situato negli Ospedali Riuniti della città dorica ha portato all’apprendere di questa scoperta.

Ma la notizia che più preoccupa è che la donna affetta dalla variante Covid sorta nel sud-est dell’Inghilterra non ha mai avuto contatti diretti con il Regno Unito. Non è stata da quelle parti né ha avuto parenti o conoscenti che vi sono stati in tempi recenti. Si è appreso della presenza della variante del virus all’interno del suo organismo dopo che lei, per scrupolo, aveva deciso di sottoporsi a tampone molecolare. Per alcuni giorni infatti la donna ha avuto un raffreddore persistente. Da qui l’emergere della scoperta, con tutte le conferme del caso.

Variante Covid, voli interrotti fino ad inizio 2021 con il Regno Unito

Ora le situazioni nelle quali cittadini italiani o persone che vivono comunque in Italia sono stati contagiati da questa nuova versione del virus. Nei giorni scorsi l’Italia ha comunicato in via ufficiale la chiusura di ogni canale aereo con la Gran Bretagna almeno fino al termine delle festività natalizie. Ci sono alcune deroghe per i nostri concittadini che si trovano attualmente nel Regno Unito e che hanno residenza in Italia.

Oppure che stanno vivendo una condizione di criticità. Per tutti loro è obbligatorio sottoporsi a tampone sia alla partenza che all’arrivo, oltre che il dovere rispettare l’obbligo di quarantena in casa per 14 giorni subito dopo lo sbarco.