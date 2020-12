Lutto gravissimo per Valerio Scanu, morto il papà per Covid

Una tragedia per il cantante sardo Valerio Scanu: da pochi minuti è arrivata la brutta notizia con la scomparsa del papà per Covid

Tonino Scanu non ce l’ha fatta. Positivo al Covid-19, all’età di 64 anni il padre di Valerio, dipendente comunale e protagonista di numerosi eventi benefici, è venuto a mancare come riportato. Era ricoverato ormai da un mese e mezzo al Mater Olbia, prima in Sub intensiva e poi in Terapia intensiva come riportato dall’edizione de “La Nuova Sardegna”. Durante la trasmissione “Storie Italiane” lo stesso Valerio Scanu aveva svelato: “Sono 11 giorni che è intubato. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro”. Infine, aveva aggiunto: “Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava. Lui è molto altruista”.

Valerio Scanu, il racconto terribile

Durante la trasmissione Rai lo stesso cantante sardo aveva raccontato i primi approcci con il Covid-19: “È andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre”. Infine, si era commosso dicendo: “Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Così l’hanno trasferito in ospedale”.