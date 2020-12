Storie Italiane, Eleonora Daniele in lacrime: “Una storia che toglie il fiato”

Nella puntata odierna di Storie Italiane, Eleonora Daniele non è stata in grado di trattenere le lacrime per una triste storia.

La puntata di oggi di Storie Italiane si è aperta con una storia talmente bella ed al contempo tragica da mozzare il fiato dalla commozione. E’ la stessa conduttrice, Eleonora Daniele, che nell’annunciarla la descrive come una “cosa che toglie il fiato”. La storia è quella di Antonio e Serafina, due sposi che si sono innamorati da giovani e che sono marito e moglie da 50 anni. Hanno convissuto finché hanno potuto, finché una malattia non ha costretto la donna al ricovero in una struttura specializzata.

Serafina, infatti, soffre di Alzheimer e non è più in grado di prendersi cura di sé stessa. Il marito, in età avanzata, non poteva più essere il suo sostegno e si è rassegnato all’idea di averla fuori casa. Ciò nonostante non passava giorno senza che l’uomo andava a trovarla, questo almeno finché non è giunto il Covid a dividerli. Durante la trasmissione è stato trasmesso in diretta uno dei pochi incontri di questo 2020, avvenuto in una stanza chiamata “l’angolo delle tenerezze”, strutturata in modo che ci si possa vedere senza correre il rischio di contagiarsi il Covid.

Storie Italiane, Eleonora Daniele in lacrime

Il servizio si apre con le belle parole di Antonio, il quale dice: “La amo come cinquant’anni fa”, parole che suscitano un moto di commozione nella conduttrice che commenta: “Che bell’insegnamento”. Successivamente ci viene mostrato l’incontro tra i due innamorati, avvenuto attraverso un vetro di plastica. I due hanno anche avuto modo di darsi la mano, attraverso un’apposita fessura sicura (la mano dell’uomo era avvolta da una plastica protettiva).

Una scena che ha letteralmente fatto crollare Eleonora Daniele, in lacrime ed incapace di trattenere la propria commozione. Quando poi gli zampognari hanno intonato una canzone natalizia, dedica di Antonio per l’amata, la conduttrice ha commentato in lacrime: “e’ un’immagine molto forte”. Tanto forte quanto bellissima e significativa: la dimostrazione che l’amore vince su qualsiasi cosa, anche questa dannata pandemia.

