Stasera in tv | Ulisse, Il piacere della scoperta, oggi 23 dicembre

Oggi, 23 dicembre, Ulisse – Il piacere della scoperta con Alberto Angela andrà in onda su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla puntata

La puntata che andrà in onda stasera in televisione su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 renderà omaggio a Gerusalemme, città indissolubilmente legata alla figura di Gesù.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla serata.

Ulisse – Il piacere della scoperta: Gerusalemme ai tempi di Gesù

Oggi, 23 dicembre, con l’avvicinarsi di una delle sacre festività cattoliche verrà trasmessa su Rai1, a partire dalle ore 21.25, la replica della puntata di Ulisse – il piacere della scoperta intitolata Gerusalemme ai tempi di Gesù.

Alberto Angela farà da guida in questo viaggio proponendo una dettagliata ricostruzione storica delle vicende accadute a Gerusalemme durante la vita di Gesù. Al di là del credo personale, infatti, la figura del Cristo è realmente esistita e il suo cammino su questa terra si è concluso con un messaggio di pace universale.

Dove è vissuto Gesù

Il divulgatore scientifico definirà principalmente la cornice storica, archeologica e sociale attorno alla figura di Gesù, ossia il contesto che lo ha accolto durante l’arco della sua breve esistenza. Che cosa il Vangelo ha descritto ed è stato storicamente dimostrato e che cosa invece le sacre scritture riportano come avvolto nel mistero. Fede e scienza si incontrano, si scontrano e si separano in questa puntata condotta da Alberto Angela per giungere però a un’univoca conclusione: la fede, quella profonda e radicata nell’animo del credente, è tale quando non necessita di alcuna dimostrazione.