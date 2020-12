Stasera in tv – Chi l’ha Visto?: scomparsi e anticipazioni, oggi 23 dicembre

Chi l’ha Visto? oggi, 23 dicembre, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sull’ultima puntata del 2020 del programma di Federica Sciarelli

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose e rappresenterà l’ultimo incontro del 2020.

La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi l’ha visto?

Il programma di approfondimento condotto da Federica Sciarelli subirà uno stop per il periodo festivo e tornerà in onda dopo l’interruzione, il prossimo anno. Quella che vedremo stasera in televisione, quindi, rappresenta l’ultimo appuntamento in prima serata con la trasmissione, almeno per questo 2020.

La redazione oggi si concentrerà sui nuovi casi di scomparsa che le sono stati segnalati e sul triste anniversario dalla scomparsa di coloro che, a oggi, non sono più tornati a casa. O per lo meno non ancora. Grazie al grande lavoro degli investigatori e alle segnalazioni dei telespettatori, molti casi sono stati risolti anche a distanza di anni. Nello specifico, per quanto riguarda la cronaca il programma di approfondimento si occuperà del caso di Maria Sestina Arcuri, parrucchiera di Ronciglione (Viterbo), deceduta in seguito a una caduta dalle scale in casa del fidanzato, il quale è ora sospettato di omicidio. Nonostante lo stop la redazione del programma rimarrà operativa e registrerà tutte le segnalazioni pervenute dagli spettatori.

