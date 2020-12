Sposa si finge malata terminale per ottenere un matrimonio da favola

Una sposa è stata arrestata per aver truffato tutti i suoi parenti e gli amici. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Arriva dall’Inghilterra la notizia, che ha lasciato di stucco l’intera nazione. Una sposa di 29 anni si è finta malata terminale per ottenere il matrimonio dei sogni, truffando amici e parenti. Si chiama Toni Standen la donna, ed è una disoccupata di Widnes, nel Cheshire. Si è rasata la testa per rendere credibili le sue menzogne e per continuare indisturbata a raccogliere fondi per finanziare il suo ‘ultimo desiderio’, ovvero un matrimonio da favola.

Leggi anche->Sposa ordina il vestito dei sogni su internet: terribile sorpresa, matrimonio rovinato

La Standen ha ingannato amici e parenti, comunicando loro di avere oramai poco tempo a disposizione a causa di un tumore incurabile ed ha dichiarato lo stesso al giornale locale. “Ha colpito il mio cervello, le mie ossa, è ovunque“. ha affermato. Il suo ‘ultimo desiderio’ era quello di coronare finalmente il suo sogno d’amore con il 52enne James, secondo il Mirror completamente ignaro della realtà dei fatti. Proprio per questo i due hanno creato nel Febbraio dello scorso anno una pagina GoFundMe, in modo da raccogliere i fondi necessari per realizzare il sogno di Toni.

Leggi anche->Coppia appena sposata, la luna di miele finisce in tragedia: dramma atroce

Sono 8.500 le sterline che la donna è riuscita a raccogliere grazie alle donazioni di parenti e amici. Toni e James si sono sposati l’estate scorsa nella chiesa cattolica di St Bede, a Windes, ed hanno successivamente organizzato un ricevimento con circa 150 ospiti. Poi sono volati fino in Turchia per un meraviglioso viaggio di nozze, pagato ovviamente dai benefattori. In seguito al matrimonio, Toni ha continuato ad aggiornare i suoi follower sui social media in merito alla ‘malattia’, che progrediva ogni giorno di più. L’apice è stato toccato durante il mese di Febbraio, quando su Facebook è comparso un post che dichiarava la morte della donna. “RIP TONI. La nostra bella Toni è morta ieri sera, circondata da amici e parenti… È stata forte fino alla fine.” recitava quest’ultimo. Dopo essere stata smascherata, Toni ha ammesso la frode, ed è stata incarcerata per 5 mesi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sposa incarcerata per aver truffato i suoi amici e familiari: si è finta malata terminale

Nicholas Sanders, il giudice distrettuale che si è occupato del caso di Toni Standen, si è espresso in merito alla faccenda, rivolgendosi alla stessa truffatrice. “Ogni membro sano di mente della società sarebbe rimasto sconvolto dal tuo comportamento.” le ha detto. “Fortunatamente non capita spesso che questo tribunale debba condannare qualcuno che ha mostrato un simile grado di spudoratezza e di avidità“. Ashlea Rowson, la migliore amca di Toni, ha dichiarato: “Credo che la più grande mancanza di rispetto sia stata nei confronti di ogni persona che ha combattuto una vera battaglia contro questa malattia”.