Seconda Vita: anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 23 Dicembre

Una nuova puntata di Seconda Vita è pronta ad intrattenere tutti i telespettatori di Real Time. Ecco a voi alcune succose anticipazioni.

Seconda Vita, il recente programma in onda su Real Time, sta facendo impazzire tutto il pubblico. La trasmissione vede diversi protagonisti del piccolo schermo o del web mettersi completamente a nudo, lanciandosi in un’intervista intima e profonda. Oramai siamo giunti alla seconda stagione, che fino ad ora ha avuto come protagonisti Matteo Giordano, Tommaso Zorzi, Aurora Betti, Enzo Miccio, Martina Nasoni, Damiano Carrara, e Federico Lauri. Chi sarà il prossimo ospite? Ecco a voi alcune delle più succose anticipazioni del programma che andrà in onda oggi, mercoledì 23 Dicembre 2020.

Durante le puntate di Seconda Vita, i personaggi del mondo dello spettacolo e del web si lanceranno in interviste e discussioni profonde, raccontando storie inedite mai sentite prima d’ora. Cadute e rinascite, momenti difficili, tunnel scuri ed errori: il programma riesce a mettere insieme tutto questo. Che cosa avrà dunque in serbo per noi oggi la seguitissima trasmissione?

I personaggi del web e del mondo dello spettacolo italiano sono pronti a mettersi a nudo di fronte a Gabriele Parapiglia. Interviste intime, conversazioni autentiche e storie vere e drammatiche, sono questi i contenuti della trasmissione che sta letteralmente facendo impazzire il web. I racconti delle seconde vite dei vip sono chiacchieratissime, ed il pubblico non vede l’ora di scoprire qualcosa di più sulla storia di altri personaggi famosi. Chi saranno i fortunati di stasera? Sono tutti curiosi di scoprirlo.

Stasera in Tv, Seconda Vita: dove vederlo e quando

La prossima puntata di Seconda Vita andrà in onda oggi su Real Time. Durante l’orario di messa in onda sarà possibile vederla anche tramite smartphone, tablet o pc sul sito di DPlay. Il programma sarà trasmesso dalle 21:25 alle 21:55 e dalle 21:55 alle 22:25. Per questa rete non sono purtroppo disponibili l’audiodescrizione ed i sottotitoli. Sono tutti curiosi di scoprire quali saranno i prossimi protagonisti e quali storie porteranno con sé.