Sara Croce manda in tilt Instagram: la “Bonas” di Avanti Un Altro senza veli

Sara Croce, la “Bonas” lanciata da Paolo Bonolis, supera quota 800.000 follower su Instagram: gli scatti in bikini e con lato b in bella vista premiano…

Sara Croce continua a fare scintille sui social social, oltre che sul piano professionale: la modella salita alla ribalta nella veste di “Bonas” di Avanti Un Altro, il quiz show di Paolo Bonolis, ha appena varcato la soglia degli 800.000 follower su Instagram: 805.000 e rotti per la precisione, ma il contatore continua a girare…

L’inarrestabile ascesa di Sara Croce sui social

“800k.. solo un anno e mezzo fa eravate in 20k e oggi mi seguite in così tanti! Anche se non ve lo dico spesso siete la mia forza! Grazie che mi seguite tutti i giorni”, ha scritto Sara Croce per celebrare il lieto evento. E con l’occasione, naturalmente, ha dedicato ai suoi fan altri scatti assolutamente hot, con curve mozzafiato e lato b in bella mostra.

La Nostra e è stata al centro delle cronache anche per via della battaglia legale contro il suo ex fidanzato, il magnate iraniano Hormoz Vasfi, che le ha intentato una causa milionaria: “E’ stata con me solo per scroccare viaggi e regali di lusso”. Ma ora quella richiesta danni non è più tra i suoi pensieri, o almeno così pare.

In attesa di arrivare a quota 1 milione di seguaci, la statuaria Bonas ha regalato al suo pubblico virtuale altri scatti ad altissimo tasso di sensualità, a mo’ di auguri di Natale e Buon Anno Nuovo. Ad maiora!