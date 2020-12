Roma Cagliari Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Roma e Cagliari è valido per la 14esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le sfide di ieri tra Crotone e Parma, coi calabresi alla ricerca di punti per riprendere la corsa salvezza e che si sono imposti con la doppietta di Messias, e tra Juventus e Fiorentina, con un colpaccio viola ‘viziato’ dalle contestazioni della squadra bianconera sull’arbitraggio, oggi giornata ricca di grandi sfide.

Ha aperto la sfida tra il Verona, squadra rivelazione, e l’Inter a caccia della vetta occupata in questo momento dal Milan. I rossoneri affrontano alle 20.45 la Lazio, mentre l’altra squadra della Capitale, la Roma, in contemporanea se la vede con il Cagliari. L’obiettivo degli uomini di Fonseca è quello di accorciare sulla vetta.

Precedenti di Roma – Cagliari e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

I precedenti in casa romanista sono nettamente appannaggio della formazione di casa, che su 40 partite ne ha vinte esattamente la metà, con 16 pareggi e appena quattro vittorie del Cagliari. 63 reti giallorosse contro le 36 realizzate dai rossoblù. L’ultima vittoria sarda in casa della squadra capitolina risale addirittura al primo febbraio 2013, quando la squadra di Cagliari espugnò l’Olimpico con un incredibile quattro a due.

Roma e Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni

Fonseca e Di Francesco stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.