Alla ricerca di Nemo, chi sono i doppiatori famosi della versione italiana

Il successo di Alla ricerca di Nemo è dovuto in larga parte alla bravura dei doppiatori della versione italiana, alcuni dei quali molto famosi. Ecco il loro identikit.

Nel cast di Alla ricerca di Nemo, il classico Disney Pixar del 2003 in onda oggi, 23 dicembre 2020, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20, troviamo molti attori e doppiatori ben noti. E’ anche grazie a loro se la pellicola ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2004.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le voci italiane di Alla ricerca di Nemo

Mentre nel cast originale Marlin è doppiato da Albert Brook, in Italia gli ha prestato la voce Luca Zingaretti, il volto del mitico Commissario Montalbano. Invece Dory in lingua originale è doppiata da Ellen Degeneres, mentre in italiano dalla celebre attrice Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza. Quanto a Nemo, in Italia ha la voce di Alex Polidori, mentre in lingua originale quella di Alexander Gould.

Leggi anche –> Stasera in tv – Alla ricerca di Nemo: personaggi, trama e trailer del film

Leggi anche –> Domitilla D’Amico, chi è: età, carriera, vita privata della doppiatrice

Leggi anche –> Pino Insegno: chi è l’attore e doppiatore, carriera e curiosità

Di seguito tutti i doppiatori italiani del film:

Luca Zingaretti: Marlin

Carla Signoris: Dory

Alex Polidori: Nemo

Angelo Nicotra: Branchia

Massimo Corvo: Bombo

Silvia Pepitoni: Diva

Danilo De Girolamo: GluGlù

Gerolamo Alchieri: BloBlò

Giò Giò Rapattoni: Deb e Flo

Jacques Peyrac: Jacques

Pietro Ubaldi: Amilcare

Stefano Masciarelli: Scorza

Roberta Pellini: Coral

Furio Pergolani: Guizzo

Marco Mete: maestro Ray

Alessandro Rossi: Bruto

Pasquale Anselmo: Randa

Luca Dal Fabbro: Fiocco

Dario Penne: dentista

Erica Necci: Darla

Manuel Meli: Pulce

Benedetta Manfredi: Perla

Mattia Nissolino: Varenne

Renato Cecchetto: capo dei Moonfish

Roberto Draghetti: Ted

Vittorio Stagni: Bill

Enrico Pallini: Bob

Andrea Ciccarone: Jimmy

Ambrogio Colombo: Bernie

Luigi Ferraro: Baz

Mario Bombardieri: Mr. Johanssen

Cristina Giachero: Segretaria

Franco Mannella: Pellicano #1

Stefano Billi: Moonfish Ted

Luigi De Paolis: Krill