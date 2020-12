Oroscopo del giorno, giovedì 24 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo finalmente giunti alla Vigilia di Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 24 Dicembre 2020.

Siamo giunti al quarto giorno della settimana, e la vigilia di Natale è finalmente arrivata. Che cosa avranno in serbo per noi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 24 Dicembre 2020.

Giovedì 24 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi piuttosto intensa e proficua. L’unica certezza è che non riposerete, anzi, vi rimboccherete le maniche e vi metterete al lavoro. Quella di tenere duro è la scelta giusta: raggiungerete presto i vostri obiettivi.

Toro. Durante la giornata di oggi la Luna entrerà nel vostro segno e vi sentirete un po’ malinconici. Qualche incomprensione, soprattutto in amore, vi renderà nervosi. Cercate di pensare positivo e godervi la giornata.

Gemelli. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio contare fino a 10 prima di agire. Non lasciatevi prendere dallo stress e dal nervosismo e girate a largo dalle azioni impulsive. Una parola di troppo potrebbe rovinarvi la giornata.

Cancro. Durante le prossime ore potreste svegliarvi un po’ sottotono. Con il passare del tempo vi rasserenerete, e il vostro cielo sarà libero da tutte le nuvole. Cercate di godervi i festeggiamenti e di allontanare i pensieri negativi.

Leone. Durante le prossime ore vi rilasserete dopo tutto il lavoro svolto negli ultimi tempi. Oramai siete pronti a salutare l’anno e ad accogliere con entusiasmo quello in arrivo. Non perdete la speranza e continuate a fare progetti!

Vergine. Durante la giornata di oggi fareste meglio ad evitare le discussioni e le polemiche, soprattutto quelle in famiglia. Tutto sommato vi divertirete e raccoglierete presto i frutti di tutto il vostro impegno.

Bilancia. Negli ultimi tempi le cose in ambito lavorativo non stanno andando particolarmente bene. Anche oggi potreste imbattervi in qualche situazione poco piacevole, ma non temete, verso sera tornerete di buon umore.

Scorpione. Durante i prossimi giorni potreste sentirvi un po’ sotto pressione. Molto probabilmente qualcuno sta invadendo un po’ troppo i vostri spazi, rendendovi nervosi. Cercate però di passarci sopra e di tenere lontani i cattivi pensieri.

Sagittario. La vostra Vigilia di Natale sarà molto interessante e carica di emozioni. Le energie non vi mancheranno e presto un nuovo incontro vi stravolgerà completamente la vita: allacciate le cinture e tenetevi pronti!

Capricorno. Cielo sereno per voi durante questa Vigilia. L’anno è stato decisamente intenso ed è arrivato il momento di raccogliere tutti i frutti del vostro duro lavoro. Piacevoli soddisfazioni sono in arrivo.

Aquario. Buone notizie per quel che riguarda la giornata di oggi. La vostra Vigilia sarà serena e spensierata, ed i pianeti vi daranno la giusta spinta per ritrovare l’equilibrio, sia in amore ce sul lavoro.

Pesci. È il momento di lasciarsi alle spalle i problemi e di concentrarsi sui programmi futuri. Avete fatto passi da gigante durante l’ultimo anno e non è ancora finita, perciò rimboccatevi le maniche e dimostrate al mondo di che pasta siete fatti!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.