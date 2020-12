By

Nino Frassica, da poco 70 anni, è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Sono in molti a non conoscere sua moglie, ex attrice porno.

Da poco è stato il compleanno di Nino Frassica, che ha compiuto 70 anni, tra i più amati attori e comici della storia della televisione e del cinema italiano, insieme all’amico e collega Renzo Arbore. Amatissimo dai fan e dai telespettatori, non tutti conoscono la storia della sua seconda moglie Barbara, ex attrice porno.

Nino Frassica, chi è la moglie ex attrice porno

Dopo la fine del matrimonio con la prima moglie, Daniela Conti, Nino Frassica si è risposato con Barbara Exignotis, che ha ben 25 anni in meno dell’attore e ha lavorato nel mondo del cinema porno, per poi abbandonarlo per dedicarsi al teatro.

Leggi anche–> Nino Frassica compie 70 anni: quello che non sapete sulla sua carriera e vita privata

La differenza di età tra i due non è mai stato un problema! Barbara, che ha sposato Nino nel 2018 con una cerimonia molto semplice e tra pochi intimi e che ha una figlia, Valentina, avuta da un’altra relazione, ha lavorato per anni nel cinema pornografico con lo pseudonimo di Blondie. Ha poi deciso di passare al teatro, lasciando il mondo del porno, in cui ha lavorato dal 1997 al 2004.

Leggi anche–> Chi è Nino Frassica: età, moglie, vita privata e carriera dell’attore siciliano

Per quanto riguarda la vita privata di Barbara prima di conoscere e innamorarsi dell’attore siciliano, ha avuto una relazione da cui è nata la figlia Valentina, oggi 20 anni, ed era andata via da Milano dopo che un asilo aveva rifiutato la sua bambina a causa della professione di Barbara da pornostar. Nino e Barbara prima di sposarsi nella Sicilia di Frassica nel 2018, hanno convissuto per oltre dieci anni e ad oggi vivono a Roma insieme alla figlia Valentina.