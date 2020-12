Natale 2020 a Roma: Il Volo porta l’Italia in piazza per un concerto

La sera del 25 dicembre il trio di tenori Il Volo, ci porta a Roma per un concerto di Natale da sogno.

Questo Natale 2020 non possiamo spostarci e nemmeno viaggiare. Per fortuna però c’è la televisione che ci terrà compagnia e grazie al trio di tenori, Il Volo, potremo raggiungere la straordinaria e suggestiva Piazza Papa Pio XII di fronte alla Basilica di San Pietro. Come? Grazie al loro concerto su Rai 1 alle 20:35.

Il concerto de Il Volo in tv a Natale

Poiché per il 25 dicembre l’Italia, come moltissimi altri paesi nel mondo, sarà in lockdown, la programmazione televisiva cercherà di far viaggiare almeno con la mente i telespettatori. Scopo è quello di tenere alto il morale degli italiani e di portare lo spirito natalizio nelle case di tutti, anche se questo Natale 2020 sarà molto diverso dai soliti. Ecco allora che su Rai 1, dopo il TG1 andrà in onda l’esclusivo live show de Il Volo direttamente dalla suggestiva Piazza Papa Pio XII di fronte alla Basilica di San Pietro.

Che canzoni canteranno?

Il trio de Il Volo canterà alcune canzoni natalizie pazzesche con il loro stile e sound inconfondibile. Potremo ascoltare brani come “Adeste Fideles”, “Oh Holy Night” e “Astro del Ciel”. La piazza scelta per l’occasione è Piazza Papa Pio XII a Roma che diventa la sede di un concerto meraviglioso. Grazie alla voce di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto le case degli italiani si riempiranno di gioia e sicuramente questo live porterà un po’ di serenità in una celebrazione così difficile.

La programmazione tv a Natale

Oltre a questo concerto la programmazione televisiva la sera di Natale 2021 sarà improntata tutta al divertimento e ai sorrisi. Potremo spaziare tra programmi per i bambini, a film per tutta la famiglia e non mancheranno anche grandi classici della programmazione natalizia! Il 24 dicembre, infatti su Italia 1 andrà in onda Una Poltrona Per Due, un film comico che ormai è diventato per tutti gli italiani il simbolo delle festività e che, anche quest’anno, non poteva assolutamente mancare.

Insomma, questo Natale 2020 per via della pandemia da Coronavirus sarà diverso. Addio a grandi cenoni e pranzi, ma spazio a festeggiamenti ristretti, in sicurezza e una buona compagnia con la programmazione tv e il concerto de Il Volo la sera del 25 dicembre.