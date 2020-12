Minacce ad anziana: “Dammi i soldi o uccido i tuoi nipotini”

Un uomo è passato dall’avere un atteggiamento di amicizia all’essere per quello che era davvero, rivolgendo pesanti minacce ad una donna.

Una anziana riceve delle gravi minacce da un uomo. Per fortuna però il violento di turno è finito in manette. Si tratta di un 43enne proveniente dalla Romania, che aveva sottoposto a pesanti vessazioni la donna estorcendole dei soldi. Se lei non avesse ottemperato a questo vero e proprio ricatto, lui avrebbe fatto del male ai suoi nipoti.

L’incubo, andato in scena a Torino, è finalmente finito. Nel pomeriggio di martedì 22 dicembre 2020 la polizia è riuscita a rintracciarlo dopo che questi era risultato irreperibile, e lo ha incarcerato per la condanna già avvenuta di violenze e circonvenzione di incapace. Decisivo è stato l’utilizzo in maniera ingenua da parte del 43enne del suo profilo Facebook. Grazie alle tracce recenti lasciate sul noto social network, gli agenti sono riusciti a rintracciare lo straniero ed a trarlo in manette. L’arresto è scattato al settimo piano di un condominio. Adesso l’uomo è detenuto al carcere delle Vallette, da dove uscirà solamente nel 2023.

Minacce indicibili, finalmente arrestato l’autore

La sua vittima era una 79enne, ma questa risultava essere solo una delle sue tante vittime anziani ed indifese. E tutte con una buona disponibilità economica. Fare abboccare la donna non è stato difficile, approfittando del fatto che lei fosse sua affittuaria e che venisse da una serie di lutti in famiglia. Il rumeno all’inizio ne ha carpito la fiducia per poi mostrare le sue reali e crudeli intenzioni.

Piano piano ha cominciato a farsi prestare dei soldi – mai restituiti – con tali richieste divenute via via sempre più pressanti. Poi l’anziana ha chiesto la restituzione del denaro ma qui è venuta fuori l’indole malvagia di quell’individuo, che l’ha maltrattata e minacciata, fino a svuotarle pure l’intero conto in banca. La donna ha chiesto aiuto economico alle sue figlie e sono state proprio loro, insospettite per quanto stesse accadendo, ad avvertire le forze dell’ordine.