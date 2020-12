Milan Lazio Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Lazio è valido per la 14esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo le sfide di ieri tra Crotone e Parma, coi calabresi alla ricerca di punti per riprendere la corsa salvezza e che si sono imposti con la doppietta di Messias, e tra Juventus e Fiorentina, con un colpaccio viola ‘viziato’ dalle contestazioni della squadra bianconera sull’arbitraggio, oggi giornata ricca di grandi sfide.

Ha aperto la sfida tra il Verona, squadra rivelazione, e l’Inter a caccia della vetta occupata in questo momento dal Milan. Proprio i rossoneri alle 20.45 del big match di questa giornata affrontano la Lazio. Per i padroni di casa, vincere significa consolidare il primato, per gli ospiti acciuffare la Juventus.

Precedenti di Milan- Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky.

In terra lombarda, i precedenti sorridono decisamente al Milan, che ha ottenuto contro la Lazio qualcosa come 45 vittorie, 23 pareggi e solo 10 dieci sconfitte. La più recente risale allo scorso campionato, quando la Lazio vinse due a uno grazie alle marcature decisive di Immobile e Correa. Ma in precedenza, guardando allo storico, non otteneva una vittoria a San Siro dal 1989. In tutto, sono 66 le vittorie del Milan, 29 quelle della Lazio e addirittura 59 i pareggi in gare ufficiali.

Milan e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Inzaghi stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.