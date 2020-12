Mia Khalifa, l’ex attrice hard fa cose disgustose col suo cane – VIDEO

Da Mia Khalifa arriva un qualcosa che sta facendo discutere il mondo intero. Una clip inchioda la giovane ex stella del mondo dell’hard.

L’ex attrice di film hard, Mia Khalifa, che oggi fa tutt’altro nella vita, è la protagonista di un episodio tanto bizzarro quanto controverso. La 27enne nativa del Libano ma cittadina statunitense sin da quando, nel 2000, a 7 anni, si era trasferita nel Maryland con la sua famiglia, è stata vista mentre portava a spasso il suo cane.

E sin qui niente di strano, se non fosse che poi lei ha raccolto le deiezioni del suo animaletto domestico utilizzando la mascherina che teneva a protezione di bocca e naso. La giovane non aveva nient’altro a disposizione per adempiere al proprio dovere da brava cittadina. Ma poi ha indossato di nuovo la stessa mascherina impiegata per la raccolta degli escrementi del quattrozampe. A filmare Mia Khalifa e tale inaspettato comportamento è Benny Vlanco, un produttore molto noto degli Stati Uniti, il quale ha poi pubblicato la clip su TikTok. E nel giro di poche ore il filmato è diventato virale.

Mia Khalifa, il video in cui raccoglie la cacca del cane con la mascherina

Oggi Mia fa la influencer, ha anche un canale Twitch tra le sue piattaforme web molto seguite e ha chiuso del tutto con l’industria a luci rosse. Un ambiente dove ha lavorato solamente per un anno e mezzo e che a suo dire l’ha solamente sfruttata. Questo episodio sta facendo molto discutere. La giovane raccoglie gli escrementi del suo cane e li butta in un cestino.

Poi, pur di non restare senza protezione e di non infrangere le regole anti contagio, utilizza quella stessa mascherina per rimettersela sul viso. La Khalifa ha commentato a sua volta con ironia: “Almeno non sono una no mask”. Alcuni si chiedono come abbia fatto Blanco ad intercettare Mia e pensano ad una sorta di mossa pubblicitaria, magari concordata. Resta il fatto che l’episodio è reale.