Mel Gibson, la rinascita dopo l’inferno: i gravi problemi dell’attore e regista

Mel Gibson è indubbiamente un personaggio tormentato e controverso. Ma di recente ha parlato a cuore aperto del suo grave problema.

Dalla frasi antisemite alla guida in stato di ebrezza, sono diverse le volte in cui la star di Hollywood Mel Gibson ha fatto molto discutere e ha suscitato polemiche. Oltre al suo indubbio talento cinematografico, sia come attore che come regista, come ha spesso dimostrato, è anche un personaggio tormentato. Le sue recenti dichiarazioni ne sono la prova, Gibson ha parlato a cuore aperto dell’inferno che ha vissuto.

Mel Gibson e la malattia: “Non hai via di scampo”

“La depressione è così. Si annida in ognuno di noi e all’improvviso esce allo scoperto e ti cattura. Ti blocca e non hai via di scampo. Inizialmente, deriva da una certa dose di egoismo. Ti lasci andare a te stesso. Ma è una malattia. Bisogna considerarla come tale. Penso che nel mondo dovrebbe esserci una maggiore comprensione per questo disturbo fortemente limitante.” queste le parole di Mel Gibson sulla sua condizione mentale, che lo ha limitato e lo ha fatto soffrire nel corso della sua vita.

“Spesso le persone non riescono nemmeno ad alzarsi dal letto e la situazione diventa ogni giorno più grave.” – ha proseguito l’attore nel corso di un’intervista – “Io fortunatamente non sono mai stato in quella fase. Ma soffrire di depressione è un continuo viaggio sulle montagne russe. Un giorno sei giù e quello dopo sei giù. Non puoi farci nulla. Non puoi controllarlo. Nulla può alleviarla devi solo trovare il modo di distrarti”

L’attore e regista ha sempre dichiarato come il cinema fosse un grande antidoto per i suoi problemi e che lavorare per lui fosse un grandissimo toccasana. Negli ultimi quattro, cinque anni Mel Gibson ha fatto notevoli progressi, per quanto riguarda la sua salute mentale, come ha spesso dichiarato, grazie anche all’ambizione e alla voglia di riscatto in seguito ad un periodo particolarmente buio.